Annika Noelle attrice di Beautiful si sposa, ma è mistero sul suo futuro marito



Annika Noelle, star americana nota per il suo ruolo di Hope Logan nella storica soap opera Beautiful, è ufficialmente fidanzata. L’attrice si sposerà a breve, come ha dimostrato ai suoi fan pubblicando su Instagram un romantico scatto nel quale mette ben in vista l’anello di fidanzamento. Resta un mistero l’identità del futuro marito, che Annika Noelle ha voluto tenere al momento lontano dal gossip.

