Antitrust, procedimento contro promozione vendita mascherine U-Mask: pubblicità ingannevole



Nel mirino dell’autorità indipendente i claim del prodotto sviluppato da U-Earth Biotech Ltd: verrebbero svolti con “modalità ingannevoli e aggressive, sfruttando indebitamente la situazione di emergenza sanitaria in corso per indurre il consumatore a comprare a prezzi elevati il prodotto reclamizzato”.

