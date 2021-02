Anziano disorientato vaga nella notte, agenti trovano l’abitazione e lo riportano a casa a Matera



L’episodio a lieto fine è andato in scena tra le strade di Matera dove il pensionato vive e dove è uscito di casa di notte senza che nessuno ne sapesse niente e in stato confusionale ha iniziato a vagare per le strade senza meta, disorientato e senza sapere quale fosse la via per tornare a casa.

