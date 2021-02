Appello di Emergency e Oxfam a Draghi: “Si liberino brevetti sui vaccini o non usciremo da pandemia”



Emergency ed Oxfam hanno inviato una lettera aperta al Presidente del Consiglio Mario Draghi. “Sostenga con decisione la sospensione delle regole che tutelano la proprietà intellettuale sui brevetti dei vaccini anti-Covid e la condivisione della tecnologia necessaria alla produzione in altri paesi, rendendo così possibile la definizione di un piano vaccinale realmente efficace e capace di raggiungere tutti, sia nei paesi più poveri che in Italia e in Europa”.

Continua a leggere



Emergency ed Oxfam hanno inviato una lettera aperta al Presidente del Consiglio Mario Draghi. “Sostenga con decisione la sospensione delle regole che tutelano la proprietà intellettuale sui brevetti dei vaccini anti-Covid e la condivisione della tecnologia necessaria alla produzione in altri paesi, rendendo così possibile la definizione di un piano vaccinale realmente efficace e capace di raggiungere tutti, sia nei paesi più poveri che in Italia e in Europa”.

Continua a leggere

Continua a leggere