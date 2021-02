Attentato in RD Congo, il carabiniere Vittorio Iacovacci si sarebbe sposato tra qualche mese



Vittorio Iacovacci, il carabiniere ucciso questa mattina in un attacco in Repubblica Democratica del Congo insieme all’ambasciatore Luca Attanasio e all’autista, aveva in programma di sposarsi la prossima estate. Il suo rientro in Italia era previsto tra poche settimane.

