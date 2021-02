Aumentano in Italia gli omicidi in ambito familiare e affettivo: vittime soprattutto donne



Aumentano in Italia gli omicidi in ambito familiare, affettivo o di coppia con un’alta incidenza di vittime femminili e autori maschili. Lo rileva sulla base dei dati raccolti nel 2019 e nel 2020, segnalando, in ambito familiare o affettivo 150 vittime nel 2019, di cui 93 sono donne.

