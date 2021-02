Aumentano in Italia i casi Covid tra i bimbi tra i 6 e i 10 anni d’età: “Pericolo variante inglese”



Secondo il monitoraggio aggiornato dell’AIE (Associazione italiana di epidemiologia), aumentano in Italia i casi Covid tra i bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, soprattutto in Umbria, Lazio e Campania: “Un’ipotesi in studio che potrebbe concorrere a spiegare questo andamento è la circolazione della variante inglese”.

