Avrebbe sequestrato e violentato due 13enni nel suo garage: arrestato 45enne



Avrebbe sequestrato per un’intera notte due 13enni e avrebbe abusato di loro nel suo garage fino al mattino dopo. Un uomo di 45 anni è stato arrestato nel Trevigiano per violenza sessuale su minori e sequestro di persone: l’operaio del Trevigiano si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le ragazzine avrebbero denunciato quanto accaduto solo mesi dopo.

