Bari, spacciava droga lanciandola dalla finestra di casa: arrestato 22enne



Lanciava la droga dalla finestra per non far notare alle autorità la sua attività di spaccio. Un 22enne di Bari, già ai domiciliari, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio. L’attività illecita è stata scoperta dopo che gli agenti, durante dei controlli di routine, hanno notato un cliente che raccoglieva da terra un involucro lanciatogli dalla finestra.

