Belén nel video del quinto mese di gravidanza, la reazione dei suoi fan: “Ma dov’è la pancia?”



Belén Rodriguez condivide il video del quinto mese di gravidanza, per la precisione incinta da 16 settimane, ed è bellissima allo specchio della camera da letto. I suoi fan però si sono sbizzarriti nei commenti per complimentarsi con lei della linea perfetta e sottolinearle come sia impossibile capire che sia gravida di quasi cinque mesi con un pancino così poco pronunciato.

Continua a leggere



Belén Rodriguez condivide il video del quinto mese di gravidanza, per la precisione incinta da 16 settimane, ed è bellissima allo specchio della camera da letto. I suoi fan però si sono sbizzarriti nei commenti per complimentarsi con lei della linea perfetta e sottolinearle come sia impossibile capire che sia gravida di quasi cinque mesi con un pancino così poco pronunciato.

Continua a leggere

Continua a leggere