Belen Rodriguez conferma la gravidanza: “Sono al quinto mese e sono felicissima”



Belen Rodriguez conferma di essere in dolce attesa. La showgirl raggiunta dal settimanale Chi, dichiara di essere al quinto mese di gravidanza e di essere davvero felice per aver incontrato finalmente “un uomo gentile”. La modella argentina conferma, inoltre, che arriverà una bambina, come già era stato spifferato da qualche indiscrezione in queste settimane.

