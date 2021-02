Belén Rodriguez e la dedica ad Antonino Spinalbese: “Ringrazio Dio di averti incontrato, sono tua”



Antonino Spinalbese ha festeggiato il suo compleanno con Belén Rodriguez. L’hair stylist ha compiuto 26 anni. Per l’occasione, la showgirl ha pubblicato su Instagram una lunga e romantica dedica, nella quale ha evidenziato non solo l’amore che prova per lui, ma anche l’impatto positivo che l’uomo ha avuto sulla sua vita.

Continua a leggere



Antonino Spinalbese ha festeggiato il suo compleanno con Belén Rodriguez. L’hair stylist ha compiuto 26 anni. Per l’occasione, la showgirl ha pubblicato su Instagram una lunga e romantica dedica, nella quale ha evidenziato non solo l’amore che prova per lui, ma anche l’impatto positivo che l’uomo ha avuto sulla sua vita.

Continua a leggere

Continua a leggere