Bimba di 11 anni positiva al Covid intubata in rianimazione a Bologna: non ha altre patologie



Una bambina di soli 11 anni, studentessa di una scuola media della provincia di Bologna, non affetta da patologie pregresse, è ricoverata in rianimazione all’ospedale Sant’Orsola dove è stata anche intubata a causa dell’infezione da Covid-19. Secondo la Regione Emilia Romagna, c’è stato un aumento del 23% dei contagi tra i ragazzi in età scolare nelle ultime due settimane.

