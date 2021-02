Bio Sfogliatine al Sesamo: richiamo per rischio chimico. Il Ministero: “Non mangiatele”



Il ministero della Salute ha diffuso l’avviso di richiamo di diversi lotti di bio sfogliatine al sesamo Fiorentini per il “superamento dei limiti comunitari di ossido di etilene”. Nell’avviso non ci sono avvertenze particolari, ma il consiglio è sempre quello di non consumare i numeri dei lotti in questione se li si hanno in casa o se sono stati acquistati.

