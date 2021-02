Bollettino Coronavirus 7 febbraio: 11.641 nuovi casi e 270 morti



Sono 11.641 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino di oggi, domenica 7 febbraio. Si registrano altri 270 morti da ieri. In totale sono 2.636.738 i casi di Coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

