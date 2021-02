Bologna, in un oratorio dei salesiani nasce il “calcio anti-Covid”: “Giochiamo a distanza”



Il direttore di un centro di formazione professionale dei salesiani, vicino Bologna, ha inventato il “Football anti-Covid”: si gioca a sette, col campo diviso per aree. Ognuno ha uno spazio all’interno del quale correre e calciare il pallone, zero contatti: “Speriamo sia una luce anche per altri”. Continuano così i derby tra promessi falegnami e idraulici, nonostante la didattica a distanza e le restrizioni.

