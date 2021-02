Bologna, schiaffi ai bambini in classe: maestra rilasciata. Il gip: “Non c’è dolo”



Era stata arrestata in seguito all’acquisizione delle forze dell’ordine di alcuni filmati che la mostravano intenta a mantenere l’ordine in classe con la violenza. Il giudice per le indagini preliminari, però, non è d’accordo con l’accusa: “Non c’è dolo nel suo operato. I provvedimenti contro di lei deve prenderli l’autorità scolastica”

