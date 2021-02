Bolzano, Madè Neumair: “Ho paura che mio fratello Benno faccia del male anche a me”



Madè Neumair ha affidato al suo legale una memoria in cui ha espresso i timori per la propria incolumità. Il documento è stato presentato ieri durante l’udienza del tribunale del Riesame che deciderà sulla continuazione o la sospensione della misura per cautelare per Benno Neumair, accusato di aver ucciso i genitori Peter e Laura e di averne occultato i corpi. La decisione terrà conto del rischio che l’indagato possa uccidere di nuovo.

