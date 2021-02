Bolzano, maxi ricerca per trovare il corpo di Peter Neumair: Adige prosciugato e cani dalla Germania



L’operazione prenderà il via dalle prime ore di sabato quando scenderanno in campo centinaia di uomini tra carabinieri, finanzieri e vigili del fuoco che potranno contare su due elicotteri delle forze dell’ordine, diversi droni, ecoscandagli ed ecoscanner ma anche cani molecolari specializzati nella ricerca di cadaveri in acqua arrivati dalla Germania.

Continua a leggere



L’operazione prenderà il via dalle prime ore di sabato quando scenderanno in campo centinaia di uomini tra carabinieri, finanzieri e vigili del fuoco che potranno contare su due elicotteri delle forze dell’ordine, diversi droni, ecoscandagli ed ecoscanner ma anche cani molecolari specializzati nella ricerca di cadaveri in acqua arrivati dalla Germania.

Continua a leggere

Continua a leggere