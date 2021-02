Bonus sociale, lo sconto su bollette di luce, acqua e gas diventa automatico: chi pagherà meno



Oltre 2,6 milioni di famiglie riceveranno in automatico il bonus sociale, ovvero lo sconto applicato sulle bollette di luce, gas e acqua per i nuclei con Isee inferiore a 8.265 euro. Non sarà più necessario presentare la richiesta, ma sarà sufficiente compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) ai fini Isee. Vediamo quali sono le condizioni per accedere ai bonus sociali, quando vengono erogati e come.

Continua a leggere



Oltre 2,6 milioni di famiglie riceveranno in automatico il bonus sociale, ovvero lo sconto applicato sulle bollette di luce, gas e acqua per i nuclei con Isee inferiore a 8.265 euro. Non sarà più necessario presentare la richiesta, ma sarà sufficiente compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) ai fini Isee. Vediamo quali sono le condizioni per accedere ai bonus sociali, quando vengono erogati e come.

Continua a leggere

Continua a leggere