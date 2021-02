Brennero, 40 chilometri di coda per fare il tampone ai camionisti italiani diretti in Germania



Il governatore della Baviera, Markus Söder, ha stabilito che si potrà entrare nel leander solo dopo essersi sottoposti a un tampone rapido o molecolare nelle ultime 48 ore: per questa ragione migliaia di camionisti sono in coda lungo l’Austostrada A22 del Brennero per sottoporsi ai test. La fila di camion ha toccato i 40 chilometri.

Continua a leggere



Il governatore della Baviera, Markus Söder, ha stabilito che si potrà entrare nel leander solo dopo essersi sottoposti a un tampone rapido o molecolare nelle ultime 48 ore: per questa ragione migliaia di camionisti sono in coda lungo l’Austostrada A22 del Brennero per sottoporsi ai test. La fila di camion ha toccato i 40 chilometri.

Continua a leggere

Continua a leggere