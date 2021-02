Cagliari, drammatico incidente lungo la strada statale 195 Sulcitana: morto un ragazzo



Un giovane è morto questo pomeriggio in un drammatico incidente avvenuto lungo la strada statale 195 nel Cagliaritano in Sardegna. L’auto a bordo della quale viaggiava è rimasta coinvolta in uno scontro frontale con un’altra vettura: nel violento impatto è rimasta ferita anche una seconda persona trasportata in ospedale in gravi condizioni.

