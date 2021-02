Calendario vaccinazioni Covid-19: a che punto siamo e a chi tocca adesso



Partiranno da martedì le vaccinazioni di insegnanti, forze dell’ordine, forze armate, lavoratori nei servizi essenziali, personale e popolazione nelle carceri e quello dei luoghi di comunità esclusivamente under55 a cui andrà il vaccino AstraZeneca, arrivato nelle ultime ore in Italia. In contemporanea dall’8 al 15 febbraio alcune Regioni procederanno con la somministrazione dei vaccini Moderna e Pfizer agli over 80: le prime saranno Lazio, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta e Friuli Venezia-Giulia.

Continua a leggere



Partiranno da martedì le vaccinazioni di insegnanti, forze dell’ordine, forze armate, lavoratori nei servizi essenziali, personale e popolazione nelle carceri e quello dei luoghi di comunità esclusivamente under55 a cui andrà il vaccino AstraZeneca, arrivato nelle ultime ore in Italia. In contemporanea dall’8 al 15 febbraio alcune Regioni procederanno con la somministrazione dei vaccini Moderna e Pfizer agli over 80: le prime saranno Lazio, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta e Friuli Venezia-Giulia.

Continua a leggere

Continua a leggere