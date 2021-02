Camion di cuccioli ribaltato sulla A14: è vivo Alessandro Porta, ricoverato in ospedale



Nell’incidente sulla A14 sono morti due collaboratori dell’Enpa, Elisabetta Barbieri e Federico Tonin. Il terzo staffettista, inizialmente dato per morto, è stato in realtà ricoverato in ospedale con una commozione cerebrale e ferite alla gamba. Alessandro Porta, di circa 50 anni, sta bene e le sue condizioni di salute miglioreranno ancora.

