Can Yaman e Diletta Leotta a San Valentino, com’è stata scattata davvero la foto poco romantica



La foto di San Valentino condivisa sul profilo Instagram di Can Yaman e dedicata alla presunta nuova fidanzata Diletta Leotta pare sia stata scattata sulla terrazza del ristorante Torre Normanna di Maiori, in Costiera amalfitana, con tanto di fotografi al seguito e parte del loro entourage. La segnalazione che smonta ogni romanticismo arriva a Fanpage.it dopo il clamore che l’immagine nel giorno degli innamorati ha suscitato in relazione all’esistenza di un vero rapporto tra i due.

Continua a leggere



La foto di San Valentino condivisa sul profilo Instagram di Can Yaman e dedicata alla presunta nuova fidanzata Diletta Leotta pare sia stata scattata sulla terrazza del ristorante Torre Normanna di Maiori, in Costiera amalfitana, con tanto di fotografi al seguito e parte del loro entourage. La segnalazione che smonta ogni romanticismo arriva a Fanpage.it dopo il clamore che l’immagine nel giorno degli innamorati ha suscitato in relazione all’esistenza di un vero rapporto tra i due.

Continua a leggere

Continua a leggere