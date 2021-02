Can Yaman e Diletta Leotta, spunta il misterioso aereo con la proposta di matrimonio



Nei cieli di Roma vola un misterioso striscione aereo: “Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can”. Che l’attore turco abbia già deciso di chiedere la mano alla (presunta) fidanzata, in modo pubblico e plateale? Dopo il servizio fotografico allestito da un team di professionisti in Costera amalfitana, si fa sempre più spazio l’ipotesi di un caso mediatico montato ad arte, che avrebbe come protagonisti i due belli della tv. E nel frattempo, al dito della conduttrice sportiva spunta un prezioso anello con pavé di diamanti.

