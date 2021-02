Can Yaman ufficializza l’amore con Diletta Leotta: “Coppia pericolosa” e disattiva i commenti



Can Yaman ha ufficializzato la relazione con Diletta Leotta. L’attore turco ha pubblicato su Instagram uno scatto che lo ritrae in compagnia della conduttrice radiofonica. Per evitare che esplodessero nuovamente le polemiche, ha preferito disattivare i commenti.

Continua a leggere



Can Yaman ha ufficializzato la relazione con Diletta Leotta. L’attore turco ha pubblicato su Instagram uno scatto che lo ritrae in compagnia della conduttrice radiofonica. Per evitare che esplodessero nuovamente le polemiche, ha preferito disattivare i commenti.

Continua a leggere

Continua a leggere