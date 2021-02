Candelotti di ghiaccio in galleria sulla A26: la denuncia dei parenti delle vittime di Ponte Morandi



“Abbiamo percorso la A26, le gallerie erano costellate di candelotti in ghiaccio lunghi anche un metro, dei veri e propri proiettili pericolosissimi, alcuni al centro della galleria”, ha denunciato Nadia Possetti che percorreva l’arteria stradale per raggiungere Genova per il ricordo dei familiari a 30 mesi dal crollo.

