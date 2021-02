Caso Cucchi, i giudici: “Lo Stato ha il diritto di fare un prigioniero, ma non di disinteressarsene”



Pubblicate le motivazioni della sentenza del processo d’appello ter chiuso il 14 novembre del 2019 con un’assoluzione e quattro prescrizioni per Aldo Fierro, Stefania Corbi, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo, cinque medici dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma. Per i giudici “Cucchi non ricevette mai da alcuno una informazione adeguata, dettagliata e completa in merito alle sue condizioni cliniche”.

