Castellanza, bimbo muore e i genitori non hanno soldi per il funerale: paga il Comune



Il piccolo è morto in ospedale dove era stato ricoverato. I suoi genitori, in una situazione di completa indigenza, non sapevano come pagare i costi del funerale e così il Comune di Castellanza si è offerto di provvedere alle spese, pagando le esequie per il piccolo. Non è il primo caso di funerale pagato dalla municipalità.

