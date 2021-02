“Casteller solo un carcere per gli orsi”, blitz di attivisti diffonde foto delle gabbie in Trentino



Con un blitz all’interno della struttura per fotografare e riprendere le gabbie, gli attivisti della campagna StopCasteller hanno denunciato quanto sta accadendo in Trentino nell’aria dove sono rinchiusi i tre orsi chiamati DJ3, M49 e M57, catturati nella provincia di Trento. “Gli orsi siano abbandonati in spazi angusti, costretti in un buco di acciaio e cemento” spiegano gli attivisti.

