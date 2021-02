Cede balaustra, escursionista di 20 anni precipita per 150 metri e muore su montagne di Sestriere



Un escursionista di 20 anni è morto sulle montagne di Sestriere dopo essere precipitato per circa 150 metri lungo un sentiero, probabilmente a causa del cedimento di una balaustra a cui si era appoggiato. Era in compagnia di tre amici che però non sono rimasti coinvolti nell’incidente. Un medico, che si trovava sul posto, ha provato a rianimarlo ma si è rivelato inutile.

