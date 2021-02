Che cosa sono le zone rosse allargate e chi rischia di diventarlo



Le zone rosse si estendono a macchia di leopardo in tutta Italia: quattro comuni lombardi, le provincie di Perugia, Chieti, Ancona, Pescara, Bolzano. Ma potrebbero arrivare anche le zone rosse allargate, ovvero una chiusura anche per i comuni confinanti con quelli che entrano nella fascia più alta di rischio. Deciderà il nuovo governo, mentre domani potrebbe arrivare l’annuncio del passaggio in zona arancione per metà delle Regioni italiane.

