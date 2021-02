Chef Damiano Carrara si sposa, per lo chef di Bake Off Italia “nozze previste a giugno”



A dare notizia del lieto evento che riguarderà lo chef volto noto di Real Time con le trasmissioni “Bake Off Italia – Dolci in forno” e “Cake star” è stato Santo Pirrotta nel corso della trasmissione “Ogni mattina”, in onda tutti i giorni su TV8. Le nozze con Chiara (di lei si conosce pochissimo) sarebbero previste per la fine di giugno.

