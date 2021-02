Chi è Chiara Sturdà, l’agente sportiva fidanzata di Ermal Meta



Il cantante è felicemente fidanzato con Chiara Sturdà, classe 1990, milanese che lavora come agente e marketing manager per una società di consulenza per calciatori e calciatrici. Molto discreti ma comunque presenti sui social, sono una coppia amatissima dai fan di Ermal. Al suo fianco, Meta ha trovato l’amore dopo la lunga storia con Silvia Notargiacomo.

Continua a leggere



Il cantante è felicemente fidanzato con Chiara Sturdà, classe 1990, milanese che lavora come agente e marketing manager per una società di consulenza per calciatori e calciatrici. Molto discreti ma comunque presenti sui social, sono una coppia amatissima dai fan di Ermal. Al suo fianco, Meta ha trovato l’amore dopo la lunga storia con Silvia Notargiacomo.

Continua a leggere

Continua a leggere