Chi è Giulia Belmonte, la fidanzata di Stash dei The Kolors e mamma di Grace



Stash Fiordispino è legato da tempo alla fidanzata Giulia Belmonte, mamma della sua prima figlia di nome Grace. Giulia Belmonte è una giornalista televisiva originaria di Atri, in Abruzzo, e classe 1995. Fin da giovanissima ha lavorato in diversi programmi televisivi ed è apparsa in alcuni video musicali. Scopriamo chi è e com’è nata la storia d’amore tra i due, che sono diventati genitori della piccola Grace.

