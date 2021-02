Chi è Victoria, la nuova fidanzata di Irama dopo Giulia De Lellis



La storia d’amore tra Irama e Victoria Stella Doritou risale al 2019. Il loro primo incontro è avvenuto a Parigi, con una cena romantica all’Hotel Cotes. Sembra che la bella modella di origini cipriote sia stata proprio la causa della rottura tra il cantante e la sua ex fidanzata Giulia De Lellis. Irama d’altronde ha la fama di avere la passione per le belle donne. In passato è stato legato alla modella Ana Yanirsa, a Nicole Vergani e Sephora Ferrillo, colleghe del talent di Maria De Filippi, e a Megghi Galo, ex corteggiatrice di Lucas Peracchi a Uomini e Donne.

