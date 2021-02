Chiara Ferragni andrà a Sanremo 2021 con Fedez? La decisione dell’influencer



Rispondendo alle domande dei fan, Chiara Ferragni ha chiarito che sarà impossibile per lei recarsi fisicamente al Festival di Sanremo per sostenere il marito, in gara con Francesca Michielin. Seguirà da casa, a causa delle restrizioni dovute al Covid ma anche per il fatto che è ormai a poche settimane dal parto.

