Cimitero Tropea, avvocato aveva denunciato al sindaco la sparizione di una salma nel 2019



Dagli atti dell’inchiesta è emerso che un avvocato di Tropea, che nel 2019 non ha più ritrovato i resti del nonno, ha denunciato agli inquirenti di essersi recato in due occasioni dal sindaco, Giovanni Macrì (che non è indagato), segnalando direttamente al primo cittadino l’accaduto. Quest’ultimo però ha sempre detto di non aver saputo niente di quei fatti.

