Cogne, sospesa l’asta per la vendita della villa del delitto

Sospesa l’asta per la villa del delitto di Cogne in cui si è consumato il delitto del piccolo Samuele Lorenzi. Il giudice del Tribunale di Aosta h accolto una richiesta da parte della stessa famiglia di di Annamaria Franzoni a cui l’avvocato Carlo Taormina, in qualità di creditore, non si è opposto.

