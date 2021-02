“Cognome dei padri ai figli è una scelta patriarcale, basta disparità”: la decisione della Consulta



La prevalenza del cognome del padre in caso di disaccordo tra i genitori mette in discussione il principio costituzionale di parità tra uomo e donna. A dirlo è la Consulta che è intervenuta su un caso posto davanti al Tribunale di Bolzano con un’ordinanza depositata oggi in cui si ricorda che in assenza di accordo prevale il cognome paterno.

