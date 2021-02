Come cambiano i colori delle Regioni oggi: in 4 restano arancioni, ma aumentano le micro zone rosse



Da oggi cambiano i colori di regioni e province in Italia: 17 sono in fascia gialla, solo 4 in quella arancione, cioè Puglia, Sicilia, Umbria e Provincia autonoma di Bolzano. Ma aumentano le micro zone rosse a livello provinciale e comunale legate alle varianti del virus: da Perugia a Terni, dal Molise a Bolzano, ecco la nuova mappa con le ultime restrizioni.

