Come funzionano le prenotazioni dei vaccini Covid regione per regione



Come funzionano le prenotazioni per il vaccino anti Covid e quando cominciano le somministrazioni agli over 80? Ciascuna regione ha messo in piedi un sistema di registrazione attraverso call center, farmacie, medici di basi, siti web dedicati o aderendo alle piattaforme di Poste italiane. Ecco, di seguito, tutto quello che c’à da sapere su questa nuova fase della campagna vaccinale.

Continua a leggere



Come funzionano le prenotazioni per il vaccino anti Covid e quando cominciano le somministrazioni agli over 80? Ciascuna regione ha messo in piedi un sistema di registrazione attraverso call center, farmacie, medici di basi, siti web dedicati o aderendo alle piattaforme di Poste italiane. Ecco, di seguito, tutto quello che c’à da sapere su questa nuova fase della campagna vaccinale.

Continua a leggere

Continua a leggere