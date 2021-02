Come sta il principe Filippo, ricoverato in ospedale a 99 anni



Buone notizie dal Regno Unito: il duca di Edimburgo, ricoverato in seguito a un malore (non dovuto al Covid) sarebbe “di buon umore”. Il trasporto in ospedale è stato a scopo precauzionale, vista l’età del principe, mentre la Regina ha continuato a lavorare a Windsor senza annullare gli impegni previsti.

