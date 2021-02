Condannato a 8 anni per abusi su una bimba, si nascondeva all’estero: arrestato 51enne



Era stato condannato a 8 anni di carcere per violenza sessuale su una bambina di appena 13 anni, figlia della sua convivente dell’epoca. Il giorno stesso della sentenza era fuggito all’estero e dal 2017 le autorità italiane non erano riuscito a rintracciarlo, fino a qualche giorno fa. Il 51enne di Udine si nascondeva nelle Filippine, in una località tristemente nota per il turismo sessuale a pagamento.

