Condannato terremotato “irriducibile” di Arquata del Tronto: non voleva abbandonare casa



Condannato il terremotato “irriducibile” di Arquata del Tronto: l’uomo non voleva abbandonare il territorio e aveva trovato riparo in una struttura dei vigili del fuoco. Era stato arrestato nel 2017 perché si era opposto all’invito delle forze dell’ordine di andare nell’albergo per gli sfollati.

