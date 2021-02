Coreglia, cade da cavallo mentre è al maneggio e batte la testa: grave bimba di 8 anni



Incidente a Coreglia, in provincia di Lucca. Una bimba di soli 8 anni è in gravi condizioni dopo essere caduta da cavallo mentre si trovava in una area del maneggio in località La Villa. Ha battuto la testa e avrebbe riportato un trauma cranico. Le sue condizioni sono gravi: è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Meyer di Firenze.

