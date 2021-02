Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, aumentano le zone rosse in tutta Italia, vaccino AstraZeneca fino a 65 anni



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, giovedì 18 febbraio 2021. Nell’ultimo bollettino segnalati 12.074 nuovi contagi e 369 i morti per Covid. Cresce l’allarme per la diffusione delle varianti di coronavirus. L’Istituto Superiore di Sanità: “Nuove evidenze portano a ipotizzare un aumento della gravità di malattia per i casi con variante inglese”. Cartabellotta: “Le varianti covid corrono, serve lockdown duro di 2-3 settimane”. Nel frattempo aumentano le zone rosse in tutta Italia: dall’Abruzzo all’Umbria, passando per provincia di Ancona, quattro città in Lombardia e altre in Lazio, Alto Adige e Molise. Le restrizioni aumenteranno nelle prossime settimane. Draghi in Senato: “Combattere con ogni mezzo la pandemia”. Scuole chiuse in Calabria per due settimane per vaccinare gli insegnanti. Vaccino covid AstraZeneca verso l’autorizzazione anche su soggetti fino a 65 anni. L’Ema potrebbe approvare il vaccino Johnson & Johnson entro marzo. Nel mondo sono oltre 109 milioni i contagi e 2,4 milioni i morti covid. In Germania lockdown prorogato fino al 7 marzo.

