Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, ipotesi nuovo lockdown totale, Speranza chiude gli impianti da sci



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, lunedì 15 febbraio 2021. Nell’ultimo bollettino 11.068 nuovi casi e 221 morti covid. La variante inglese presente nel 20 per cento dei contagi. Ricciardi: “Serve un nuovo lockdown totale, lo proporrò a Speranza”. Da ieri nuovo cambio di colori per le Regioni: la Sicilia diventa zona gialla insieme ad altre 14 Regioni, passano in fascia arancione Toscana, Abruzzo, Provincia autonoma di Trento e Liguria, che vanno a unirsi all’Umbria. Speranza firma il provvedimento che mantiene chiusi gli impianti sciistici fino al 5 marzo. Prorogato lo stop agli spostamenti tra Regioni fino al 25 febbraio. Continua la campagna vaccinale: somministrate 2.986.864 di dosi e vaccinate con richiamo 1.281.768 persone. Nel mondo sono quasi 109 milioni i contagi e 2,3 milioni i morti covid.

