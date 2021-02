Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: attesa per cambio colore delle regioni, via a somministrazione del vaccino Astrazeneca



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, giovedì 11 febbraio 2021. Via oggi in Italia alle somministrazioni del vaccino anti-Covid AstraZeneca riservato però solo alle persone dai 18 ai 55 anni. Da oggi Italia ancora più gialla con la Puglia che lascia la zona arancione ma è allarme per le varianti covid che ha spinto gli enti locali a varare zone rosse locali. A preoccupare la situazione in Umbria, sono 27 i comuni in zona rossa in Molise. Nell’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia nel nostro Paese segnalati ulteriori 12.956 contagi e 366 morti. La campagna vaccini ha raggiunto quota 2.755.656 dosi somministrate mentre i vaccinati completi sono 1.236.884. Nel mondo sono oltre 107 milioni i contagi e 2,3 milioni i morti covid. In Ue superato il mezzo milione di morti covid. La Germania prolungherà il blocco covid almeno fino al 7 marzo dopo aver fatto registrare ulteriori 666 morti Il Messico approva i sieri cinesi CanSino e CoronaVac. In Brasile 1.330 morti e 59 mila contagi in 24 ore

In Germania ulteriori 666 morti covid.

